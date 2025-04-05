٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:١٦ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85794588
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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و669 شهيدا

٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:١٦ م
رمز الخبر: 85794588
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و669 شهيدا

طهران/ 5 نيسان / ابريل/ارنا- أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "50 ألفا و669 شهيدا و115 ألفا و225 إصابة".

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 60 شهيدا و162 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وذكرت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة الإسرائيلية في) 18 مارس (آذار) 2025 بلغت 1309 شهداء و3184 إصابة".

وبذلك أفادت الوزارة بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و669 شهيدا و115 ألفا و225 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وشددت على أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة بغزة بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

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