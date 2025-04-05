بزشكيان: نريد حوارا من موقف متساو

واضاف بزشكيان ، متسائلا اذا كان الطرف الاخر يريد التفاوض، فلماذا يقوم بالتهديد.

و لفت الى ان امريكا اليوم، لا تهين إيران فحسب، بل العالم ايضا وما تقوم به يتناقض مع طلب التفاوض.

كما اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على ان المؤامرات الخارجية ستبوء بالفشل مادام الشعب متماسكا.

وعن الاوضاع الداخلية الايرانية ، اعتبر بزشكيان انه يجب عدم تسييس الامور في مجال خدمة الشعب ، مؤكدا على ضرورة العمل بتوصيات قائد الثورة الاسلامية والسير على خطاها.

و شدد الرئيس بزشكيان على عزم الحكومة لحل مشاكل الناس المعيشية.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس بزشكيان ان لدى الحكومة خطط خاصة لحل مشاكل معيشة الناس، موضحا انه يجب العمل في مجال الإنتاج والإنتاجية هذا العام أكثر من العام السابق، وذلك بالاستفادة من قدرات البلاد المتنوعة .

انتهى**ر.م