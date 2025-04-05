٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85794781
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مجلس تنسيق الإعلان الإسلامي : كل طفل فلسطيني شهيد هو مرآة للمظلومية والحرية

٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85794781
مجلس تنسيق الإعلان الإسلامي : كل طفل فلسطيني شهيد هو مرآة للمظلومية والحرية

طهران / 5 نیسان / ابریل / ارنا - أصدر مجلس تنسيق الإعلان الإسلامي في ايران، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للطفل الفلسطيني، أکد فیه بأن "كل طفل فلسطيني شهيد هو مرآة للمظلومية والنضال من اجل الحرية.

وجاء في البيان : إن يوم الطفل الفلسطيني العالمي هو يوم تنحني فيه الضمائر الإنسانية الواعية أمام الأطفال الأكثر اضطهاداً في العالم وتنظر بخجل إلى الدماء المسفوكة والدموع الذارفة لأطفال يقتلون لقاء جريمتهم الوحيدة وهي أنهم يولدون في أرض تنبض فيها قبلة المسلمين الأولى.

وأضاف البیان : إن الکیان الصهيوني الوحشي قاتل الأطفال، بجرائمه الممنهجة والقاسية في حق الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال الأبرياء والعزل، قد طبع في مرآة التاريخ صورة لوجهه الحقيقي المغطى بالعار والكراهية، الى الابد.

وذكر مجلس تنسيق  الإعلان الإسلامي عبر بيانه، بمسؤولية الأمة الإسلامية وأحرار العالم تجاه الجرائم غير المسبوقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، كما دعا المؤسسات الدولية إلى التخلي عن صمتها المقيت على جرائم الإبادة بحق الأطفال الفلسطينيين.

انتهی**2054 / ح ع **

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