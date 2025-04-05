٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85794848
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لجان المقاومة الفلسطينية : فيديو جريمة قتل المسعفين يكشف كذب العدو الصهيوني

٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٤٦ م
رمز الخبر: 85794848
لجان المقاومة الفلسطينية : فيديو جريمة قتل المسعفين يكشف كذب العدو الصهيوني

طهران /5 نيسان/ أبريل/ إرنا- اكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، أن الفيديو الذي بثته صحيفة نيويورك تايمز، والذي يكشف الرواية الكاذبة الصهيونية حول جريمة موظفي الدفاع المدني والهلال الأحمر برفح، يكشف كذب مزاعم العدو الصهيوني.

وأوضحت اللجان، في بيان لها اليوم السبت، أن "الفيديو يدلل أن كل ما يتحدث به الجيش الصهيوني وقادة العدو ما هو إفتراءات مكشوفة وباطلة تهدف إلى تبرير جرائمهم النكراء".

وأضافت، أن "الفيديو يكشف الخلل القيمي والأخلاقي والإنساني المريع الذي أصاب المنظومة الدولية وتخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته كافة عن أخذ دورها في وقف المجازر والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها".

وتابع هذا البيان : إن ما يشهده قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، هو مسلسل متواصل من جرائم حرب وإبادة جماعية موثقة وتطهير عرقي كامل تنفذها العصابات الصهيونية الفاشية بتواطؤ ودعم وسلاح وتشجيع أمريكي وتخاذل دولي وصل لحد الشراكة في هذه الجرائم.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة شهاب

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