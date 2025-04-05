لجان المقاومة الفلسطينية : فيديو جريمة قتل المسعفين يكشف كذب العدو الصهيوني

وأوضحت اللجان، في بيان لها اليوم السبت، أن "الفيديو يدلل أن كل ما يتحدث به الجيش الصهيوني وقادة العدو ما هو إفتراءات مكشوفة وباطلة تهدف إلى تبرير جرائمهم النكراء".

وأضافت، أن "الفيديو يكشف الخلل القيمي والأخلاقي والإنساني المريع الذي أصاب المنظومة الدولية وتخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته كافة عن أخذ دورها في وقف المجازر والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها".

وتابع هذا البيان : إن ما يشهده قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، هو مسلسل متواصل من جرائم حرب وإبادة جماعية موثقة وتطهير عرقي كامل تنفذها العصابات الصهيونية الفاشية بتواطؤ ودعم وسلاح وتشجيع أمريكي وتخاذل دولي وصل لحد الشراكة في هذه الجرائم.

انتهى**9365 / ح ع **

__________________________

المصدر/ وكالة شهاب