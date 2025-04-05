ترامب يتباهى بقصف تجمع قبلي مدني في اليمن

ونشر "ترامب" الجمعة مقطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل، وادعى بأن هذا التسجيل يظهر عشرات المقاتلين الحوثيين (أنصارالله) الذين قتلوا في ضربة أمريكية في اليمن، مرفقا إياه بعبارة "عفوا".

وتظهر المشاهد التي نشرت باللونين الأبيض والأسود، تجمعا بمشاركة عشرات الأشخاص، قبل أن يتم قصفهم من قبل الطائرات الأمريكية، الأمر الذي تلاه تصاعد كثيف للدخان، كما ظهرت في هذه الصور لقطات للموقع الذي تعرض للقصف حيث لم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

وكتب الرئيس الامريكي معلقا في أسفل مقطع الفيديو : هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم؛ مضيفا : عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يغرقوا سفننا مرة أخرى.

واللافت أن ترامب تباهى بالفيديو رغم أن الحقيقته هي أن من تم قصفهم هم مجموعة من رجالات القبائل، وان الحلقة الدائرية الكبيرة كانت وقفة بمديرية مبين في محافظة حجة اليمنية.

ورغم توثيق وسائل إعلام يمنية زيف ادعاء الرئيس الامريكي، ونشرهم صورا حقيقية ومشاهد للتجمع القبلي، فإن ترامب أو البيت الأبيض لم يصدرا أي تعقيب بعد.

انتهى **9365 / ح ع **

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المصدر/ فلسطين أون لاين + وكالات