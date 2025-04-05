٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85794894
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قائد القوات البرية للجيش : لن نسمح للعدو أن يرتكب أي شر

٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤١ م
رمز الخبر: 85794894
قائد القوات البرية للجيش : لن نسمح للعدو أن يرتكب أي شر

طهران/5 نیسان/ابریل/ارنا-قال قائد القوات البرية بالجيش الايراني العمید کیومرث حیدري : نحن من أقوى الجيوش في العالم، ولن نسمح للعدو بأن يرتكب أي شر.

وأضاف العمید حیدري في تصريح له اليوم السبت : جاهزيتنا اصبحت اليوم في اعلى مستوى، حيث يمكننا ارساء الأمن المستدام في بلدنا، وذلك على عكس القوات المسلحة في الدول المحيطة بنا.

وتابع : ليس لدينا أي اعتماد على الأجانب في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأكد العمید حیدري : إننا متمسكون بنظام ولایة الفقيه ولن نسمح للعدو أبدا بارتكاب أي شر ضد البلاد.

وفي جانب من تصريحاته اليوم، لفت قائد القوات البرية للجيش بأن "إيران لديها خطة ثلاثية لإغلاق والسيطرة على حدودها، وأن هناك تقدماً جيداً تحقق في هذا الصدد".

انتهی**2054 / ح ع **

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