السلطة الفلسطينية : الاحتلال قتل أكثر من 17952 طفلا منذ بدء العدوان على غزة

وأضافت الوزارة في بيان لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم السبت : في اليوم الواحد يصاب 15 طفلًا في قطاع غزة بإعاقات دائمة، نتيجة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة متفجرة محظورة دوليا؛ لافتة إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون كارثة مضاعفة بسبب الإعاقة الجسدية والنفسية، وانهيار النظام الصحي، نتيجة التدمير المتعمد للمستشفيات، واستهداف الكوادر الطبية، ومنع دخول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية.

وشدد البيان على، أن "الشعب الفلسطيني يقف أمام معاناة لا يمكن تجاهلها، ويواجه أطفال فلسطين أخطر الانتهاكات والجرائم نتيجة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر وأدواته الإجرامية، الذي حرمهم أبسط حقوقهم في الحياة، والعيش بسلام وأمان".

وأضاف البيان، أن "الحرب تسببت بفقدان 39384 طفلا في غزة لأحد والديهم أو كليهما، حيث أصبحوا ايتاما؛ هذا عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كأداة من أدوات حرب الابادة المستمرة، والتي أدت الى استشهاد 52 طفلا جراء التجويع وسوء التغذية الحاد".

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المصدر/ الدستور