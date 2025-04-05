القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين صهيونيين.. الوقت ينفد

وبثت الكتائب، اليوم السبت، تسجيلا بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران "إسرائيليان"، وهما يؤكدان بأنهما تعرضا لقصف الجيش "الإسرائيلي" لحظة الخروج من النفق لتنفس الهواء؛ مشيرين إلى، أن "القصف أصابهما لكنهما نجوا بفضل الله وبفضل مقاتلي القسام الذين أعادونا للنفق".

وأضاف هذان الأسيران، أن المكان الذي يتواجدان فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية؛ مؤكدين بأن "مقاتلي حماس يخاطرون بحياتهم كي نتنفس الهواء خارج النفق وجيشنا يقصفنا".

كما طالب الأسيران الصهيونيان، بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتن ياهو" لإعادتهما أحياء إلى منازلهم، اضافة الى "منح الأسرى الذين عادوا إلى بيوتهم فرصة للحديث عما نعانيه".

وختم الأسيران التسجيل بالقول، "أعيدونا إلى الحياة فنحن هنا أموات"، مضيفين "لا تصدقوا ما تقوله الحكومة بشأن الضغط على حماس فنتيجته كانت إصابتنا في القصف".

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المصدر / الجزيرة