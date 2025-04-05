اليمن: عدوان أميركي يستهدف مدينة صعدة

وأفاد مراسل الميادين في صنعاء، مساء السبت، بأنّ عدواناً أميركياً استهدف بـ 3 غارات شرق مدينة صعدة شمالي اليمن.

وغربي مدينة صعدة، استهدفت 4 غارات أميركية منطقة حفصين، ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح 4 آخرين في حصيلة أولية.

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإنّ العدوان الأميركي على منطقة حفصين، استهدف محلاً لبيع الطاقة الشمسية.

وفجراً، شنّ طيران العدوان الأميركي غارتين على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة.

وتواصل الولايات المتحدة عدوانها على اليمن في محاولة يائسة للضغط على صنعاء وإجبارها على إيقاف جبهتها المساندة لغزة.

ورغم العدوان وارتقاء الشهداء، تستمرّ القوات المسلحة اليمنية في جبهتها الإسنادية، مستهدفة الأهداف الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وكذلك حاملة الطائرات الأميركية "ترومان"، والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، كما أنها تواصل إغلاق الباب أمام الملاحة الإسرائيلية والأميركية في منطقة العمليات المحدّدة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

واليوم، كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أن الحملة العسكرية الأميركية ضدّ صنعاء، كلّفت نحو مليار دولار خلال أقلّ من 3 أسابيع، على الرغم من محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين.

وفي هذا السياق، نفى مصدر يمني خاص لوكالة "سبأ" اليمنية، مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول ما وصفه باستهداف "اجتماع لقيادات عسكرية كانت تستعد لتنفيذ عمليات بحرية"، مشيراً إلى أنّ "مقطع الفيديو الذي نشره المجرم ترامب لم يكن سوى فعالية لزيارة اجتماعية عيدية في الحديدة وتقام في كل المحافظات وفي كل الأعياد والمناسبات ومعروفة لدى كل أبناء الشعب اليمني".

وأضاف المصدر للوكالة، بأنّ "الجريمة الأميركية خلفت عشرات الشهداء والجرحى وتعبّر عن حجم الإفلاس والفشل الأميركي في عدوانه على اليمن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد نشر ليل الجمعة، على منصّة "تروث سوشال"، مقطع فيديو زعم فيه أنه استهدف "اجتماعاً لقيادات في حركة أنصار الله تخطط لتنفيذ هجمات في البحر".

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