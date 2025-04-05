الدوري الايراني: برسبوليس يتعادل مع استقلال خوزستان

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في ملعب "آزادي" بطهران لم يتمكن اي من الفريقين من هز شباك الاخر، ليخرجا بالتعادل من دون اهداف، رغم السيطرة النسبية لبرسبوليس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الى 48 نقطة في المركز الثالث بعد المتصدر تراكتور سازي تبريز الذي يمتلك 54 نقطة (مع مباراة اقل) وسباهان اصفهان البالغ رصيده 50 نقطة بعد تعادله مساء السبت ايضا مع مضيفه المنيوم اراك بنتيجة 1-1 .

وقبل نهاية الدوري بخمس جولات يكون برسبوليس قد فقد الامل تقريبا في الاحتفاظ باللقب وبقيت هنالك حظوظ ضعيفة لفريق سباهان، فيما يمتلك تراكتور الحظ الاوفر في التتويج باللقب لاول مرة في تاريخ الدوري الايراني الممتاز.

انتهى ** 2342