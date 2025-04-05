كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً: تعادل إيران مع كوريا الشمالية 1-1

تقدم منتخب كوريا الشمالية عبر هدف تشوي تشونغ-هيوك في الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك إيران التعادل عن طريق مهدي صحنة في الدقيقة 24.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً فوز طاجيكستان على عُمان 2-1 على ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتصدرت طاجيكستان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من إيران وكوريا الشمالية، في حين بقي رصيد عُمان خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث تلتقي عُمان مع إيران، وكوريا الشمالية مع طاجيكستان.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى تحصل على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.

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