٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٨ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85795197
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استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٥٨ ص
رمز الخبر: 85795197
استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

طهران/ 6 نيسان / ابريل/ارنا-استشهدت الصحفية "إسلام نصر الدين مقداد" جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا وخيمة غربي خانيونس، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين، بينهم الصحفية مقداد.

وذكرت المصادر، أن الصحفية مقداد، ارتقت في قصف استهدف منزل عائلة عبد الهادي بحي الأمل بالمدينة، فيما عرف من بين الشهداء أيضًا: محسن أبو صبيح وسميرة عبد الهادي.

وباستشهاد الصحفية "مقداد"، يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى 220 صحفي وصحفية.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

استشهاد الصحفية إسلام مقداد بقصف إسرائيلي على خانيونس

شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس

کما استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الیوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين ومنزلا في مواصي خان يونس، ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

انتهی**1426

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