٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85795451
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46 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٢ م
رمز الخبر: 85795451
46 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

طهران/ 6 نيسان / ابريل/ارنا- أفادت مصادر إخبارية: إن 46 فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفقا لمصادر وكالة الجزيرة الاخبارية: إن 7 فلسطينيين استشهدوا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء القصف الصهيوني على المدينة.

کما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل فلسطيني جراء قصف صهيوني استهدف خيام نازحين في المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

کما أفاد مراسل الجزيرة بأن المدفعية الإسرائيلية تشن فجر اليوم الأحد قصفا مدفعيا متواصلا على المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

کما أفاد مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الصهيونية قصفت فجر اليوم الأحد مسجدا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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