إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الریاضة

ورافق رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية "محمود خسروي وفا" في هذا اللقاء،الأمين العام للجنة علي رضا حقیقیان سفير بلادنا ومسؤولو اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بجمهورية طاجيكستان.

ومن أهم بنود اتفاقية التعاون الرياضي هذه، استغلال القدرات الرياضية للبلدين وتبادل المدربين والمشاركة في البطولات وإقامة الدورات التدريبية واستخدام إمكانات كل منهما في التخصصات الحائزة على الميداليات.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس طاجيكستان "إمام علي رحمن" هو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لهذا البلد.

یذکر ان رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية "محمود خسروي وفا" توجه امس السبت الى طاجيكستان للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء اللجان الأولمبية لآسيا الوسطى.

كما يشار الى ان اللجان الأولمبية لإيران وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأفغانستان، تعتبر أعضاء في آسيا الوسطى وتعقد اجتماعاتها كل عام من أجل زيادة تنسيق التفاعلات الإقليمية والوطنية في مجال الرياضة.

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امضای تفاهمنامه همکاری کمیته‌های المپیک ایران و تاجیکستان

تهران- ایرنا- پیش از آغاز نشست رسمی کمیته‌های المپیک آسیای میانه و غرب آسیا، تفاهمنامه همکاری ورزشی بین کمیته‌ ملی المپیک ایران و تاجیکستان به امضا رسید.

به گزارش ایرنا، در حاشیه سفر مسئولان کمیته ملی المپیک کشورمان به شهر دوشنبه که جهت حضور در نشست مشترک کمیته‌های المپیک آسیای میانه و غرب آسیا انجام شده است، تفاهمنامه همکاری ورزشی بین کمیته‌های المپیک دو کشور ایران و تاجیکستان به امضا رسید.

در نشست امضا تفاهمنامه همکاری فوق محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، مهدی علی‌نژاد دبیر کل کمیته، علیرضا حقیقیان سفیر کشورمان و مسئولان کمیته المپیک و وزارت ورزش جمهوری تاجیکستان حضور داشتند که طرفین بر گسترش ارتباطات و مناسبات ورزشی بین دو کشور تاکید کردند و در خاتمه تفاهمنامه همکاری فوق از سوی علی‌نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و ذوالفقار گل احمد زاده نائب رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش تاجیکستان به امضا رسید.

استفاده از ظرفیت‌های ورزشی دو کشور، تبادل مربی، برگزاری اردو های مشترک، حضور در تورنمنت‌های طرفین، برگزاری دوره‌های آموزشی و استفاده از پتانسیل رشته‌های مدال‌آور یکدیگر، از مهمترین مفاد تفاهمنامه همکاری ورزشی فوق است.

گفتنی است امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان رئیس کمیته ملی المپیک این کشور نیز هست.