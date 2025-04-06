منافسة 480 فريقا إيرانيا للروبوتات والذكاء الاصطناعي

"فیرا" أو الاتحاد العالمي للروبوتات والذكاء الاصطناعي هي مؤسسة منظمة للمنافسات بین جيل الشباب والباحثين في مجال الروبوتات بهدف إنشاء مجتمع صناعي وذكي وتقام هذه المنافسة العالمية كل عام في إحدى الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، وقد اسهم هذا الحدث في زيادة الاهتمام بالروبوتات والذكاء الاصطناعي بين الشباب منذ عام 1996.

أيضًا، منذ عام 2013، مع إنشاء مكتب لجنة فيرا الوطنية للروبوتات في إيران، تمت متابعة منافسات كأس فيرا المفتوحة في إيران بشكل أكثر جدية، بحيث يعمل الآن عدد من العباقرة والخبراء الإيرانيين في مختلف اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للاتحاد العالمي وإيران، باعتبارها أحد مراكز النشاط الرئيسية لهذا الاتحاد، أظهرت دائمًا وجودها بنشاط في السنوات الماضية.

وتقام منافسات كأس فيرا المفتوحة في إيران لهذا العام في ثلاثة أقسام رئيسية وعلى شكل 22 دوريًا مختلفًا للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا والطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 18 عامًا، بالإضافة إلى الطلاب وخريجي المجالات المتعلقة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ويسمح للفائزين في هذه المنافسات بالمشاركة في مسابقة فيرا الدولية للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دورتها الثلاثين والتي ستقام في شهر أغسطس 2025 في كوريا الجنوبية.

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