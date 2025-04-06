المنتخب الإيراني للمصارعة يحصد 10 ميداليات في أولمبياد الطلاب

واحرز الميداليات الذهبية للمنتخب الايراني كل، من عرشيا محمدي في وزن 41 كجم، وحامد براتلو في وزن 48 كجم، وأحمد رضا سالارونديان في وزن 52 كجم، وأمير علي مزرعه في وزن 57 كجم، ومحمد مهدي زاده في وزن 62 كجم، وهومن كلهري في وزن 68 كجم، وأمير علي أميني في وزن 85 كجم.

والفضيتان، تقلدها المصارعان "حسين تيموري للوزن 44 كجم، و"إيليا عباسبور"، للوزن 75 كجم.

كما فاز الايراني "أرفين حاجي بيك" بالميدالية البرونزية في منافسات الوزن 38 كجم ضمن بطولة الالعاب المدرسية الاولمبية التي انطلقت اليوم الأحد في مدينة "زلاتيبور" الصربية.

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