٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤٨ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85795870
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المنتخب الإيراني للمصارعة يحصد 10 ميداليات في أولمبياد الطلاب

٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٤٨ م
رمز الخبر: 85795870
المنتخب الإيراني للمصارعة يحصد 10 ميداليات في أولمبياد الطلاب

طهران / 6 نیسان / ابریل / ارنا - فاز فريق المصارعة الحرة الإيراني بـ 7 ميداليات ذهبية وفضيتين، وميدالية برونزية واحدة خلال حضوره في الالعاب الاولمبية المدرسية بستضافة صربيا.

واحرز الميداليات الذهبية للمنتخب الايراني كل، من عرشيا محمدي في وزن 41 كجم، وحامد براتلو في وزن 48 كجم، وأحمد رضا سالارونديان في وزن 52 كجم، وأمير علي مزرعه في وزن 57 كجم، ومحمد مهدي زاده في وزن 62 كجم، وهومن كلهري في وزن 68 كجم، وأمير علي أميني في وزن 85 كجم.

والفضيتان، تقلدها المصارعان "حسين تيموري للوزن 44 كجم، و"إيليا عباسبور"، للوزن 75 كجم.

كما فاز الايراني "أرفين حاجي بيك" بالميدالية البرونزية في منافسات الوزن 38 كجم ضمن بطولة الالعاب المدرسية الاولمبية التي انطلقت اليوم الأحد في مدينة "زلاتيبور" الصربية.

انتهی**2054 / ح ع **

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