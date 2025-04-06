برلماني لبناني : على الحكومة ألا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه العدوان الإسرائيلي على لبنان

وأكد "فضل الله" خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في مراسم تشييع شهداء بلدة بليدا جنوبی لبنان، أكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل عجز الدولة اللبنانية عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يرتكبه من اعتداءات في الجنوب.

واضاف : ان لبنان بحاجة إلى موقف عملي وواقعي يتجاوز التصريحات ليصل إلى أفعال على المستوى السياسي والدبلوماسي؛ مشيراً إلى أن ذلك يشمل اتخاذ خطوات عملية لضمان حماية السيادة اللبنانية.

وتابع عضو مجلس النواب اللبناني : نطالب الدولة اللبنانية بعدم التخلي عن مسؤولياتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ونحن معها إذا اتخذت الموقف المناسب لحماية حقوق المواطنين والأرض؛ مؤكدا بأنه "لا يجب أن يستمر هذا الوضع في الجنوب، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، حيث تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن دعم الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان وشعبه".

وتطرق فضل الله، إلى "الأصوات التي تدعو للتعاون مع إسرائيل"؛ محذرا من أن "هؤلاء هم عملاء سيسقطون حتما في النهاية".

كما أكد بأن المقاومة لن تخشى على وجودها، بفضل دعم الشعب اللبناني المقاوم؛ مشيرا إلى أن الشعب اللبناني لن يخشى على وجوده في ظل وجود هذه المقاومة التي تمثل الضمانة الوحيدة لاستمرار السيادة والاستقلال.

وختم "فضل الله" بالقول : إن المقاومة ستظل أقوى من أي محاولات لإضعافها، وأن لبنان قادر على التصدي لأي تهديدات، وأن الخيار الوحيد هو المقاومة لحماية الوطن والشعب من أعدائه.

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المصدر/الميادين







