عراقجي يتحدث عن مراسم الاحتفال الدبلوماسي بالنوروز

وكتب عراقجي في منشور على حسابه على إنستغرام مساء الأحد: "استضفنا الليلة الماضية، في احتفال النوروز الدبلوماسي 1404 هـ.ش، مجموعة من السفراء وكبار الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طهران، فضلاً عن عدد من زملائي في الحكومة، بمن فيهم وزراء "الطرق وبناء المدن" و"الدفاع واسناد القوات المسلحة" و"العلوم والابحاث والتكنولوجيا" و"النفط" ورئيس منظمة الطاقة الذرية".

وأضاف: "لقد أتاح لي هذا الحفل فرصة لاستعراض الأحداث الدولية الأخيرة وشرح الاستراتيجيات العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال السياسة الخارجية".

وتابع عراقجي: "في هذا الحفل، تم تقديم أعمال موسيقية محلية من قبل اثنين من الفنانين الاعزاء في بلدنا".

انتهى ** 2342