٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85796031
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عراقجي يتحدث عن مراسم الاحتفال الدبلوماسي بالنوروز

٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:١٢ ص
رمز الخبر: 85796031
عراقجي يتحدث عن مراسم الاحتفال الدبلوماسي بالنوروز

طهران / 7 نيسان/ ابريل/ارنا- قدم وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عرضا على صفحته على إنستغرام حول الاحتفال الدبلوماسي بالنوروز لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الهجري الشمسي الجديد 1404 (بدا في 21 اذار/مارس).

وكتب عراقجي في منشور على حسابه على إنستغرام مساء الأحد: "استضفنا الليلة الماضية، في احتفال النوروز الدبلوماسي 1404 هـ.ش، مجموعة من السفراء وكبار الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طهران، فضلاً عن عدد من زملائي في الحكومة، بمن فيهم وزراء "الطرق وبناء المدن" و"الدفاع واسناد القوات المسلحة" و"العلوم والابحاث والتكنولوجيا" و"النفط" ورئيس منظمة الطاقة الذرية".

وأضاف: "لقد أتاح لي هذا الحفل فرصة لاستعراض الأحداث الدولية الأخيرة وشرح الاستراتيجيات العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال السياسة الخارجية".

وتابع عراقجي: "في هذا الحفل، تم تقديم أعمال موسيقية محلية من قبل اثنين من الفنانين الاعزاء في بلدنا".

انتهى ** 2342

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