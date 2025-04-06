وفد برلماني ايراني يشيد بموقف فنزويلا المناهض للاستكبار ودعمها لإيران

وقال عضو الوفد البرلماني الايراني النائب إبراهيم رضائي، في تصريح صحفي بشأن لقاء الوفد مع الوفد البرلماني الفنزويلي برئاسة نائبة رئيس البرلمان، على هامش الاجتماع الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه العاصمة الاوزبكية طشقند: "أشاد الوفد البرلماني الإيراني برئاسة حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بمواقف فنزويلا المناهضة للاستكبار ودعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، وأشار إلى المواقف والتوجهات المشتركة للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني ودعم فلسطين".

وأضاف: أشار نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى المفاوضات مع الأميركيين، وقال إن إيران اختبرت الولايات المتحدة مرات عديدة وفي كل مرة كان الطرف الآخر يسقط في الاختبار. لقد رفضنا بالفعل طلب أمريكا للمفاوضات المباشرة لأننا لا نثق بالأميركيين ولم يفوا بوعدهم في الاتفاق النووي.

وأوضح رضائي: أكد حاجي بابائي في هذا اللقاء أنه إذا قبلنا المفاوضات غير المباشرة فإن ذلك من أجل ضمان الأمن الإقليمي. لأن الأميركيين يسعون إلى زعزعة الأمن الإقليمي. ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى دائماً إلى الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذا أرادت أميركا أن تفعل عملا شريراً فإنها ستندم عليه بالتأكيد.

*أمريكا تسعى لنهب الموارد الطبيعية للدول

وفيما يتعلق بتصريحات السيدة بيريز، نائبة رئيس البرلمان الفنزويلي، في اللقاء، قال: "إنها أشارت إلى الصداقة والعلاقات العميقة بين البلدين، وأعربت عن ارتياحها لانتخاب السيد بزشكيان رئيسا للجمهورية، وحيّت ذكرى الشهيد رئيسي، وأكدت على ضرورة السعي للحفاظ على مسار الصداقة بين البلدين".

وأضاف رضائي: إن السيدة برس أشادت بالأنشطة المناهضة للصهيونية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدت أن فنزويلا تدعم أنشطة إيران في مجال القضية الفلسطينية. وأشارت أيضًا إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي الإرهابي في غزة وأكدت على دعم الشعب الفنزويلي لفلسطين وإيران.

وقال: أوضحت أن الأميركيين يسعون إلى نهب الموارد الطبيعية للدول بما في ذلك إيران وفنزويلا، ونحن نقف ضدهم، ولإيران دور مؤثر كحليف قوي في هذا الصدد، وأميركا الآن أضعف من أي وقت مضى، لذلك يجب أن نبذل جهودا مشتركة ضد هذا العدو للبشرية.

يذكر انه حضر اللقاء ، إبراهيم رضائي وسمية رفيعي وشمس الدين حسيني كأعضاء في الوفد البرلماني الإيراني.

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