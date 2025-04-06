٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85796046
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6 شهداء و28 جريحًا غالبيتهم نساء وأطفال بقصف على خان يونس

٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٤٠ ص
رمز الخبر: 85796046
6 شهداء و28 جريحًا غالبيتهم نساء وأطفال بقصف على خان يونس

طهران / 7 نيسان / ابريل/ارنا- ارتقى 6 شهداء على الأقل، هم 4 سيدات وطفلان، إضافة إلى 28 جريحًا، مساء الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة مأهولة وسط خان يونس.

وذكر المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر طبية ومحلية أن 6 شهداء و28 جريحًا وصلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس، إثر قصف شقة سكنية مأهولة تعود لعائلة النفار في المدينة.

وبينت المصادر أنه لا تزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام، كون المبنى الذي استهدفه القصف الإسرائيلي يضم عددا كبيرا من السكان، وهو ما زاد من عدد المفقودين.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 21 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية والنازحين.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1335 شهيدا، و3297 إصابة.

وارتفعت إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و695 شهيدا، و115 ألفاً و338 جريحا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

انتهى ** 2342

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