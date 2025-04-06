اليمن: 4 شهداء و16 جريحاً بعدوان أميركي على منزل في العاصمة صنعاء

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، إنّ العدوان الأميركي السافر وقصفه للأعيان المدنية والمدنيين، "جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية"، مشيراً إلى أنّه "رصيد إجرامي للولايات المتحدة الأميركية يضاف لسجلها الأسود تجاه ما ترتكبه بحق اليمن أرضاً وإنساناً".

وأفاد مراسل الميادين في صنعاء، بعدوان أميركي بغارتين جويّتين على منطقة شعب الحافة.

واستهدف الطيران الحربي الأميركي أيضاً، جزيرة كمران غربي محافظة الحديدة بـ4 غارات، والجبل الأسود في مديرية بني مط غربي صنعاء بـ3 غارات، بحسب مراسلنا.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني، محمد علي الحوثي لوكالة "سبأ"، إنّ "ما تقوم به أميركا من قصف واستهداف الأعيان المدنية وغيرها في اليمن هي جرائم حرب مدانة وإرهاب لا مبرر له".

وكشف ليل السبت-الأحد، المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن خوض القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسيّر والقوات البحرية اليمنية، اشتباكاً مع عدد من القطع الحربية الأميركية، شمالي البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات "ترومان"، وذلك بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة.

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