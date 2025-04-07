بالصور.. جمال سهل"سوسن" في مدينة إيذه جنوب غرب ايران

طهران/ارنا- يقع سهل "سوسن"، أحد المعالم الطبيعية في محافظة خوزستان، على بعد 35 كم شمال غرب مدينة إيذه. لقد وفر مرور نهر كارون عبر السهل الظروف المناسبة للسياحة وأنشطة السياحة الطبيعية. تعتبر المراعي الواسعة والطقس الملائم ووجود عشائر بختياري من السمات البارزة لهذه المنطقة. ويستقطب سهل "سوسن" الكثير من السياح في فصل الربيع مع نمو الأزهار البرية والمناظر الطبيعية التي تخطف الأنظار. إن موقعها الجغرافي وخصائصها الطبيعية جعلت من هذا السهل إحدى المناطق القيمة في خوزستان.