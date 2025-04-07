بالصور.. موقع "تخت جمشيد" أقدم معلم حجري في إيران

طهران/ارنا- موقع "تخت جمشيد"، باعتباره أحد أهم الآثار التاريخية في إيران، يعرض مظهرًا من مظاهر الفن والهندسة المعمارية في العصر الأخميني. تصور النقوش الواسعة والمنحوتات التفصيلية، مثل معرض حجري في مساحة مفتوحة، التاريخ والفن الأخميني وتروي مشاهد طقوسية توفر معلومات قيمة عن الثقافة والعلاقات الدبلوماسية والمعتقدات في تلك الحقبة. هذه المجموعة ليست ذات أهمية تاريخية فحسب، بل هي أيضًا مصدر إلهام للأبحاث الفنية والأثرية. يُعرف "تخت جمشيد" اليوم بأنه أحد معالم التراث الثقافي العالمي ويحظى باهتمام الباحثين والسياح.