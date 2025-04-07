بالصور.. "جبال الملح"؛ روعة الطبيعة في جزيرة"هرمز"

طهران/ارنا- تقع جزيرة هرمز في مضيق هرمز بين إيران في الشمال وسلطنة عمان والإمارات إلى الجنوب.جزيرة "هرمز" تتميز بموقعها الجغرافي المميز، إلى جانب تربتها الحمراء وتتمتع بتركيبات جيولوجية متنوعة. وتعد "جبال الملح" من أهم معالم الجذب في هذه المنطقة، وتعرف بين السياح ببنيتها الملحية المنحوتة وطبقاتها الملونة. وقد أعطى تدفق المياه برتقالية اللون التي تمر في قلب هذا الجبل تأثيراً مختلفاً على البيئة وزاد من أهميته الجيولوجية.وهذه الظاهرة هي نتيجة تأثير العوامل الطبيعية ومرور الزمن على التركيبة الأرضية للجزيرة مما جعلها موضع الاهتمام في مجال الأبحاث الجيولوجية في البلاد.