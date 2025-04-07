سفير ايران لدى روسيا : موسكو تستضيف الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا بين إيران والصين وروسيا

وقال جلالي في تصريح لـ "ارنا"، ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجري مشاورات مستمرة مع كل من روسيا والصين بشأن القضايا الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الملف النووي".

وأضاف : إيران وروسيا والصين عقدت اجتماعات سابقة في بكين وفي مقر المنظمات الدولية في فيينا من أجل تنسيق المواقف على صعيد المحافل الدولية والتوصل إلى حل تفاوضي مثمر لرفع "العقوبات"؛ مبينا ان اجتماع الثلاثاء في موسكو يأتي بذات الاتجاه.

كما لفت السفير الايراني، بان الجمهورية الاسلامية تتشاور بشكل مستمر مع الأطراف المختلفة حول البملف النووي، وأن الاجتماع بين إيران والترويكا الاوروبية الذي عقد قبل أيام، كان أيضا في هذا الصدد.

انتهی**2054 / ح ع **