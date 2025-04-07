المقاومة الفلسطينية : الاعتداء على الصحفيين محاولة لإسكات صوت الحقيقة

وفي هذا السياق، أصدرت حركة حماس اليوم الاثنين بيانا أكدت فيه، بأن القصف الإجرامي الذي استهدف مجموعة من الصحفيين في خان يونس جريمة نكراء واستمرار مشين لانتهاكات الاحتلال الفاضحة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف البيان : الاستهدافات المستمرة للصحفيين وإعدام الاحتلال لـ 210 منهم منذ بدء الإبادة الوحشية تأتي في إطار سعي الاحتلال المحموم لطمس حقيقة ما يجري في غزة وإرهاب الصحفيين؛ مؤكدا بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة مجلس الأمن أمام استحقاق تاريخي للوقوف في وجه هذه الجرائم والمجازر والانتهاكات التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو.

ودعت حماس عبر بيانها، الصحفيين حول العالم والمؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية للعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين والتضامن معهم في مواجهة حرب الإبادة الوحشية.

من جانبها، دانت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الهجوم "الإسرائيلي" الدموي على خيمة للصحفيين؛ معلنة : إن الاعتداء الوحشي على الصحفيين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية.

إلى ذلك، صرحت لجان المقاومة في فلسطين، أن الجريمة الصهيونية المتجددة بقصف خيمة الصحفيين في خان يونس جريمة حرب فاشية تضاف إلى مسلسل وسجل الجرائم الصهيونية؛ داعية كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية الصحافة وفرض المقاطعة على كيان العدو وفضح الجرائم الصهيونية.

كما دانت الخارجية الفلسطينية، استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين؛ مؤكدة بأنه محاولة لإخفاء جرائم الإبادة في غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي بغزة.

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المصدر / الجزيرة







