الرئيس بزشكيان : على الأمريكيين ان يثبتوا بأنهم يريدون مفاوضات حقيقية

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان خلال لقائه (مساء الاحد) مع ممثلي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في البلاد.

واضاف : نحن نتفاوض مع العالم اجمع ولا نعادي احدا، لكننا لن نرضخ للذل ولا نخوض المفاوضات بأي ثمن كان.

وتابع رئيس الجمهورية : ان تاكيد ايران على انها ليست بصدد استخدام قدراتها النووية لاغراض غير سلمية، فهو تصريح لا يعود اليّ فقط، وانما قائم على فتوى شرعية صادرة عن سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال الاجتماع هذا، نوّه بزشكيان بجهود الحكومة الهادفة الى معالجة القضايا الاجتماعية في البلاد؛ مبينا ان الخطة متوفرة لهذا الغرض لكن التطبيق ليس سهلا.

واستطرد الرئيس الايراني : اننا نواصل العمل على التعاقد مع الجامعات والطلاب بهدف حل المشاكل الراهنة.

انتهى ** ح ع