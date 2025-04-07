مسؤول إيراني : الصادرات غير النفطية للبلاد نمت بنسبة 15.6 في المائة

وأفادت وكالة "إرنا" بأن "منتظري" نوه في تصريح اليوم الاثنين، بزيادة الصادرات غير النفطية الايرانية في العام الماضي؛ قائلا : لقد تحسن الميزان التجاري السلبي في عام 1403 مقارنة بالعام 1402، حيث شهدنا تحسنا بنسبة 8 مليارات دولار، وهذا يدل على إدارة جيدة للميزان التجاري خلال العام الماضي.

وأضاف : في العام الماضي، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 15.6 في المائة؛ منوها بأن هذا العام سجل أعلى كمية من الصادرات غير النفطية في تاريخ التجارة الخارجية للبلاد.

واوضح هذا المسؤول : البتروكيماويات والمنتجات المعدنية، لا تزال تحتل الحصة الأكبر في مجال تطوير الصادرات غير النفطية؛ مردفا : هذه الصادرات سجلت نموا بواقع 10 في المائة من حيث الوزن، لكن في المقابل لم نشهد نموا كبيرا في مجال الواردات.

انتهى**9365 / ح ع **



