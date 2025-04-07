٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85796812
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف المصور الفلسطيني مباشرة

٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٤ م
رمز الخبر: 85796812
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف المصور الفلسطيني مباشرة

طهران /7 نيسان/ أبريل/ إرنا- أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف المصور الصحفي الفلسطيني "حسن اصليح"، بشكل مباشر مساء أمس، عبر قصفه خيمة صحفيين بمجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وزعم المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين، أن "اصليح" تابع لحركة حماس ويعمل تحت غطاء صحفي، وصاحب شركة إعلامية.

وادّعى الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن "اصليح" من عناصر لواء خان يونس في حماس، وأنه تسلل صباح السابع من أكتوبر لتوثيق الأحداث ونشرها على الشبكات الاجتماعية.

وكان "اصليح" قد تعرض لإصابة متوسطة خلال استهداف الاحتلال خيمة صحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، ما ادى الى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، وإصابة عدة صحفيين آخرين بجروح متفاوتة.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/وكالة سوا

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