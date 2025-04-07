٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85796925
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وزير الداخلية يأمر بمتابعة حادث منجم دامغان

٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م
رمز الخبر: 85796925
وزير الداخلية يأمر بمتابعة حادث منجم دامغان

طهران /7 نيسان/ أبريل/ إرنا- أجرى وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني"، اتصالا هاتفيا بمحافظ سمنان (شرقي البلاد)، على خلفية حادث منجم الفحم الحجري "مهماندوية" في مدينة دامغان، وتلقى تقريرا عن الإجراءات المتخذة وأصدر الأوامر اللازمة لمتابعة الامر.

وأفادت وكالة"إرنا" بأن "مؤمني" أكد اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي مع محافظ سمنان، على ضرورة تقديم الإغاثة لإنقاذ أرواح العمال المحتجزين في المنجم والاهتمام الخاص بالمصابين.

في سياق متصل، أعلن رئيس قسم الطوارئ بمحافظة سمنان عن ارتفاع عدد الوفيات اثر حادث منجم "مهماندوية"، إلى 5 أشخاص وذلك بعد العثور على جثتي عاملين أجنبيين آخرين، ولا يزال البحث جاريا للعثور على آخرين.

وعلى خلفية انتشار الغاز في منجم فحم "مهماندوية" بمدينة دامغان، توفي حتى الآن 5 أشخاص كانوا موجودين داخل المنجم بسبب التسمم.

وتقع قرية "مهماندوية" على بعد 35 كيلومترا شمال شرقي مدينة دامغان في محافظة سمنان.

انتهى**9365 / ح ع **

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