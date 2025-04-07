رئيس الجمهورية : سندعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن اجتماع متابعة إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، عقد اليوم الاثنين برئاسة "مسعود پزشکیان" وبحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص في البلاد.

وأوضح الرئيس بزشكيان خلال هذا الاجتماع، أن التخطيط طويل الأمد للحكومة يركز على استبدال الوقود الاحفوري بالطاقات النظيفة والمتجددة في كافة جوانب حياة الناس، بما في ذلك النقل والصناعة وأنظمة التبريد والتدفئة المركزية؛مبينا ان التحضيرات لهذا التغيير جارية.

ونوه رئيس الجمهورية بتسجيل زيادة وقدرها 70 بالمائة في الطلب على الاستثمار لدى قطاع الطاقات المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية؛ مؤكدا بأن الحكومة صممت وقدمت حزما تحفيزية لاستقطاب اصحاب رؤوس الاموال الى هذا القطاع، وهي مصممة على دعم هذه الاستثمارات بشكل خاص.

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