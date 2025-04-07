الرئيس بزشكيان يوعز لوزير الصناعة بمتابعة حادث منجم دامغان

وفي هذا الايعاز الموجه لوزير الصناعة والمناجم والتجارة ، محمد اتابك، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إرسال فرق من الخبراء إلى مكان الحادث، والتحقيق في أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد الرئيس بزشكيان أيضاً على ضرورة تقديم تقرير شامل وموثق حول مختلف جوانب هذا الحادث إلى مكتب الرئاسة في أسرع وقت ممكن.

وفي أعقاب الحادث الذي وقع في منجم مهماندوية للفحم الحجري في دامغان، اجرى وزير الداخلية اسكندر مؤمني اتصالا هافيا مع محافظ سمنان، وأصدر الأوامر اللازمة بعد تلقي تقرير عن التدابير المتخذة.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة تقديم الإغاثة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الخاصة للمصابين.

وفي السياق أكد مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية وفاة سبعة عمال في أعقاب تسرب الغاز في منجم مهماندوية للفحم الحجري في دامغان.

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