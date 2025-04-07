٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85797040
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الرئيس بزشكيان يوعز لوزير الصناعة بمتابعة حادث منجم دامغان

٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85797040
الرئيس بزشكيان يوعز لوزير الصناعة بمتابعة حادث منجم دامغان

طهران / 7 نيسان / ابريل/ارنا- أعرب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان، عن أسفه العميق لوقوع الحادث في منجم مهماندوية للفحم الحجري في مدينة دامغان بمحافظة سمنان (شمال شرق)، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال، واوعز الى وزير الصناعة والمناجم والتجارة، بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

وفي هذا الايعاز الموجه لوزير الصناعة والمناجم والتجارة ، محمد اتابك، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إرسال فرق من الخبراء إلى مكان الحادث، والتحقيق في أسبابه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد الرئيس بزشكيان أيضاً على ضرورة تقديم تقرير شامل وموثق حول مختلف جوانب هذا الحادث إلى مكتب الرئاسة في أسرع وقت ممكن.

وفي أعقاب الحادث الذي وقع في منجم مهماندوية للفحم الحجري في دامغان، اجرى وزير الداخلية اسكندر مؤمني اتصالا هافيا مع محافظ سمنان، وأصدر الأوامر اللازمة بعد تلقي تقرير عن التدابير المتخذة.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة تقديم الإغاثة لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الخاصة للمصابين.

وفي السياق أكد مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية وفاة سبعة عمال في أعقاب تسرب الغاز في منجم مهماندوية للفحم الحجري في دامغان.

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