وزير الدفاع يتفقد الصناعات الانتاجية في محافظة مازندران شمال ايران

وزار العميد طيار نصير زادة هذه الصناعات التي تعد من أعرق الشركات التابعة لوزارة الدفاع، والتي تنتج منتجات بأحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتكرير والصناعات الانتاجية.

كما زار وزير الدفاع شركة نانو للتصنيع، إحدى أبرز الشركات المصنعة، وتم إصدار الأوامر اللازمة لحل مشاكل هذه الوحدة.

تضم محافظة مازندران 2300 وحدة إنتاجية، ويعمل نحو 80 ألف شخص بشكل مباشر في وحدات الإنتاج والصناعة في المحافظة.

ومن إجمالي 2300 وحدة صناعية في المحافظة، تعمل 461 وحدة في قطاع الآلات والمعادن الأساسية، و139 وحدة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات، و115 وحدة في قطاع النسيج، و408 وحدات في قطاع المنتجات الكيميائية، و216 وحدة في قطاع السليلوز، و530 وحدة في قطاع المعادن غير الفلزية، و367 وحدة صناعية تعمل أيضًا في قطاع إنتاج الأغذية.

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