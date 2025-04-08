عراقجي: المفاوضات غير المباشرة بين ايران واميركا تبدأ السبت في مسقط

وكتب عراقجي على شبكة إكس للتواصل الاجتماعي فجر اليوم الثلاثاء: ستلتقي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان يوم السبت لإجراء مفاوضات غير مباشرة على مستوى كبار المسؤولين.

وتابع: "هذه فرصة واختبار أيضا. الكرة الآن في ملعب أمريكا.

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ادعى أثناء تلقّيه ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أسئلة من الصحافيين في البيت الأبيض، يوم الاثنين، أنّ واشنطن تجري "مباحثات مباشرة" مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأن هذه المحادثات بدأت وستستمر السبت.

وأمل في أن يحالف النجاح المفاوضات مع إيران "وأعتقد أنها ستصبّ في مصلحتها إذا ما نجحت"، لافتاً إلى أنه تمّ النقاش مع "إسرائيل" في الملف الإيراني، والملف التجاري.

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