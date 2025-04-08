إعلام يمني: 22 غارة أمريكية استهدفت صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة

وأعلنت قناة "المسيرة" الفضائية أن 11 غارة استهدفت منطقتي جربان بمديرية سنحان والجميمة في مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء.

وأضافت القناة أن الطائرات الأميركية شنت غارتين على جزيرة كمران في محافظة الحديدة غرب اليمن، كذلك قصفت بـ9 غارات محافظة مأرب شمال شرق اليمن منها 5 غارات على مديرية مَجْزَر، وغارتان على منطقة كُوفَل بصرواح، وغارتان على مديرية الجُوبَة.

وسبق أن شن العدوان الأميركي، خمس غارات استهدفت منطقة الجفرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، مساء الاثنين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية "أنيس الأصبحي"، عن حصيلة للعدوان الأميركي الأحد، حيث راح ضحيته 29 شخصاً بين شهيد وجريح في استهداف منزل بمنطقة شعب الحافة شمال شرق صنعاء.

رغم هذه الهجمات، تستمر القوات المسلحة اليمنية في دعم جبهة غزة، مستهدفة مواقع الاحتلال الصهيوني وحاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية في البحر الأحمر.

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