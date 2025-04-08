اللجنة الوطنية الإيرانية لحقوق الإنسان تدين استهداف الكيان الصهيوني للطواقم الطبية

وتعقيبا على الجريمة النكراء الذي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهدافه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، اصدر رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني ورئيس اللجنة الوطنية الايرانية لحقوق الإنسان"بير حسين كوليوند" بيانا، ادان فيه وبشدة هذا العمل اللاإنساني الذي يخالف كل القوانين والمعايير الإنسانية.

وذكر كوليوند ،بأن القانون الدولي الإنساني،و باعتباره النظام القانوني الذي يحكم الحروب والصراعات المسلحة، وباعتباره التراث المشترك للأديان والثقافات المختلفة، بما في ذلك الإسلام والثقافة الإيرانية، فانه يحمي المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة والصحة والطب، ويجب على أطراف النزاع احترام مبادئ وقواعد هذا النظام القانوني.

واشار الى انه ووفقا للأنباء والتقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، فإن كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي مازال مستمرا بانتهاكاته الصارخة والخطيرة لحقوق الإنسان،قد استهدف مجددا عناصر الإغاثة التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد 8 منهم وفقد شخص واحد.

وتابع رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني ان الطاقم الطبي قد تعرض لاستهداف صهيوني مباشر على الرغم من ان عناصر هذا الطاقم كانوا يرتدون الزي الرسمي وشعار الهلال الأحمر وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وكانوا متوجهين ، انطلاقا من واجباتهم الانسانية، لتقديم المساعدة للجرحى جراء القصف الجوي في منطقة الحشاشين برفح.

واوضح رئيس اللجنة الوطنية الايرانية، انه وبعد أسبوع من جهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للعثور على هذا الطاقم الاغاثي الطبي وبعد معارضة قوات الاحتلال وعرقلتها ورفضها السماح لهم بدخول المنطقة، تم أخيرا العثور على جثامين عمال الإغاثة وهم مصطفى خفاجة، وعز الدين شعث، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الهيلا، ورائد الشريف، وتم التعرف عليهم في مكان الحادث.

واضاف :تتقدم اللجنة الوطنية الايرانية لحقوق الإنسان، بخالص التعازي والمواساة لعوائل شهداء فرق الإغاثة الإنسانية ورئيس وموظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما انها تدين الاستهدافات الغاشمة التي تطال المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي وعمال الدفاع المدني وموظفي الأمم المتحدة العاملين في الأنشطة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة.

وتابع كوليوند : نؤكد على ضرورة احترام ومراعاة المبادئ والقواعد التعاهدية والعرفية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القواعد المتعلقة بحماية العاملين في المجال الاغاثي والطبي، ونذكّر بضرورة اتخاذ اجراءات جادة وفعّالة من قِبل أعضاء المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والأمم المتحدة، لتعزيز وتوسيع ثقافة التصدي للجرائم الدولية ومعاقبة مجرمي الحرب، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

هذا، وصرح كوليوند بأن اللجنة الوطنية الايرانية لحقوق الانسان، تأمل و بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجان حقوق الإنسان الوطنية الأخرى والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى،بأن تتمكن من إقامة تعاون بناء أكثر في تعزيز وتمهيد الطريق لمراعاة وتنفيذ حقوق الإنسان.

انتهى**ر.م