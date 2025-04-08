ينبغي للاتحاد البرلماني الدولي اجبار امريكا والصهاينة على التراجع من مواصلة الجرائم في غزة

وعلى هامش اجتماعات الجمعية الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في طشقند العاصمة الاوزبكية،التقى نائب رئيس مجلس الشورى الايراني "حميد رضا حاجي بابائي"، رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا (رئيسة برلمان جنوب افريقيا) ثوكو ديديزا، وناقشا موضوعات ذات اهتمام مشترك.

وفي إشارة إلى العلاقات الواسعة والقديمة بين إيران وجنوب أفريقيا،قال حاجي بابائي:نشهد في الوضع الراهن جرائم واستبداد الصهاينة في غزة وفلسطين المحتلة، وتعد هذه الجرائم سابقة لا مثيل لها في التاريخ، وبطبيعة الحال، بذلت إيران وجنوب أفريقيا جهودا كبيرة لفضح هذا الكيان الشرير امام شعوب العالم.

وفي معرض حديثه اشار الى أن جميع الدول أدانت في القمة البرلمانية العالمية اعمال الكيان الصهيوني، معتبرا انه ينبغي للاتحاد البرلماني الدولي في هذه القمة اجبار امريكا والصهاينة عمليا على التراجع من مواصلة الجرائم في غزة.

وفيما يتعلق بمواقف الرئيس الأميركي، قال نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني:أمريكا لم تلتزم بوعدها أبدا، ولهذا السبب نحن لا نؤمن بالمفاوضات المباشرة، ولكن لمنع الأعذار والحجج وأيضا لضمان الأمن الإقليمي والسلام العالمي، وافقنا على المفاوضات غير المباشرة فقط بما يخص القضية النووية.

واكد حاجي بابائي ، ان مما لاشك فيه ،انه إذا ارتكبت أمريكا أو وكلاؤها أي عدوان ضد إيران، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستتخذ بالتأكيد إجراءات قوية في هذا المجال، كما ان ايران تؤمن بأن المنطقة يجب أن تكون آمنة ويجب على جميع الدول أن تتحرك في هذا الاتجاه.

ولفت نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني الى ان ضرورة تعزيز وتوطيد مستوى العلاقات بين إيران وجنوب أفريقيا،موضحا بأنه وفي هذا المجال ، بأن ايران مستعدة لتصدير الخدمات الهندسية التقنية والمنتجات القائمة على المعرفة لجنوب افريقيا.

رئيسة برلمان جنوب أفريقيا: يجب فضح جرائم الكيان الصهيوني

ومن جانبها ، وفي معرض اشارتها الى توسيع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات،اكدت رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا (رئيسة برلمان جنوب افريقيا) ثوكو ديديزا،في هذا اللقاء، على ان العلاقات بين جنوب أفريقيا وإيران كانت ولازالت جيدة جدا، مضيفة بأن كلا البلدين يتمتعان بحكومات ديمقراطية، وقد شهدت العلاقات الثنائية نموا منذ تأسيس الدولة الأفريقية وبأن لدى الجانبين مواقف مشتركة بشأن السلام والتنمية.

هذا ، واشادت ديديزا ، بنهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرة الى انه ، وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة الجنوب أفريقية أيضا إجراءات لإحالة القضية الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية. موضحة بأن هذا الإجراء كان ضروريا للغاية في هذا الوقت للتحرك وكشف جرائم الكيان الصهيوني امام الملأ.

انتهى**ر.م