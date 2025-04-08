وزيرة الطرق الإيرانية تلتقي الرئيس الأذربيجاني في باكو

ووصلت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانه صادق اليوم الثلاثاء، إلى باكو تلبية لدعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني "شاهين مصطفى اف".

وتأتی الزیارة بهدف مراجعة الاتفاقات السابقة، وإزالة العوائق من مسار المشاريع المشتركة، وتوفير الظروف اللازمة قبل زيارة رئيس الجمهوریة المرتقبة إلى باكو.

ومن المقرر أيضا أن تلتقي الوزيرة صادق، الذي ترأس أيضا اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية أذربيجان وإيران، مع عدد من المسؤولين في باكو.

وسيعقد الاجتماع في الفترة من 8 إلى 10 أبريل، وسيناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات النقل والنفط والغاز والطاقة والتجارة و كذلك سبل مواجهة التحديات.

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