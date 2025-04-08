وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الجزائري

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر التطورات في العلاقات الثنائية وبحث الجانبان سبل توسيع التفاعلات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية. کما بحث عراقجي وعطاف آخر التطورات في المنطقة واستمرار الإبادة الجماعية في غزة وعدوان الکیان الإسرائيلي.

وتشكل القضايا الثنائية وخاصة متابعة مذكرات التفاهم والتعاون والقضايا الإقليمية وعلى رأسها الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وتحديات النظام الدولي، أهم مجالات النقاش بين وزير الخارجية الايراني والمسؤولين الجزائريين.

وشهدت العلاقات بين إيران والجزائر استقرارا جيدا في السنوات الأخيرة. ويسعى البلدان إلى تعزيز وتوسيع هذه العلاقات علد اساس رؤية مشتركة للقضايا الإقليمية والدولية.

وكان عراقجي قد التقى عطاف في ديسمبر/كانون الأول الماضي على هامش منتدى تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة في البرتغال وناقشا القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

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