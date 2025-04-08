اليمن: شهداء وجرحى في عدوان أميركي على مدن الحديدة وعمران وذمار

وأفاد مراسل الميادين بأنّ عدواناً أميركياً استهدف، عبر 4 غارات، حياً سكنياً في مدينة أمين مقبل، جنوبي شرق مدينة الحُدَيْدَة.

وأدى هذا العدوان إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة 13 جريحاً آخرين جلّهم من المدنيين في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة اليمنية، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد الحرائق، والبحث عن ضحايا في المكان.

واستهدف عدوان أميركي شبكة الاتصالات في شوابة في مديرية ذيبين في مدينة عمران، كما شنّ 3 غارات على منطقة زراعية غربي مدينة ذمار، فيما انتشلت فرق الدفاع المدني 3 إصابات من حراسة وعمال المزرعة المستهدفة.

وفجر اليوم، نفّذ العدوان الأميركي سلسلة غارات على اليمن، مستهدفاً بأكثرمن 20 غارة العاصمة اليمنية صنعاء ومدينتَي الحديدة ومأرب.

وعلى الرغم من هذه الهجمات، تستمر القوات المسلحة اليمنية في دعم جبهة غزة، مستهدفة مواقع الاحتلال الإسرائيلي وحاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية في البحر الأحمر.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الاثنين، عن تنفيذ سلاح الجو المسيّر "عملية عسكرية وجّهت ضربة نحو هدف عسكري للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

كما أعلن تنفيذ القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمّرتين أميركيتين بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة.

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