الطاقة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات في ايران ستزداد بمقدار 9 ملايين طن

وقال حسن عباس زاده يوم الثلاثاء في أول اجتماع لمجلس الإدارة في العام الجديد 1404 هـ.ش: "إن جمع غازات المصاحبة لاستخراج النفط بالتعاون مع الشركات القابضة، في العام 1404 هـ.ش، سيزيد من المواد الخام التي تحتاجها الصناعة".

وأضاف أنه مع إنتاج الغاز الطبيعي المسال 3200، يمكن تلبية جزء من احتياجات صناعة البتروكيماويات من المواد الخام.

وتابع نائب وزير النفط: "إن من مهام المنظمات والشركات ذات التوجه التنموي تسهيل استثمار القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات، وفي هذا الصدد فإن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية مستعدة لدعم المستثمرين".

وأضاف: "يجب على مدراء الشركة الوطنية للبتروكيماويات في كافة القطاعات دعم الصناعة في عام "الاستثمار من أجل الإنتاج" ودراسة اتخاذ إجراءات فعّالة وتنفيذية لمعالجة بعض التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات".

وأوضح أن استغلال واستكمال مشاريع التطوير يمكن أن يتسارع مع زيادة التمويل، مضيفاً: "بتعاون شركات البتروكيماويات يمكننا تحقيق نمو في الإنتاج هذا العام".

وأكد عباس زاده: "على الرغم من أننا شهدنا العام الماضي مشاكل في توفير المواد الخام بسبب اختلال توازن الطاقة، إلا أنه من خلال التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة، يمكننا تحقيق أداء أفضل في صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة هذا العام".

وأضاف عباس زاده: "إن دعم البرلمان والحكومة لصناعة البتروكيماويات دفع الناشطين في الصناعة إلى العمل بعزم جاد ومنظور موجه نحو التنمية، واعتبار استكمال سلسلة القيمة استراتيجية مهمة".

وأشار إلى أن إنتاج صناعة البتروكيماويات في العام الماضي ارتفع مقارنة بالعام الذي سبقه، ورغم اختلال الطاقة ونقص المواد الخام، إلا أن معظم المجمعات البتروكيماوية استطاعت تحقيق خططها الإنتاجية.

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