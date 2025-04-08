أوليانوف: الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا كان بناء ومفيدا

وكتب ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، في مدونة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم، عقدت الصين وإيران وروسيا اجتماعا مثمرا للخبراء في موسكو بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الآفاق والتحديات في هذا المجال".

وأضاف: "يبدو أن التنسيق الثلاثي مفيد وقيم للغاية".

كما اكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الايراني انه في أعقاب تفاهمات نواب وزراء الخارجية في بكين، عقد اليوم في موسكو اجتماع مثمر وبناء على المستوى الخبرائي والفني بين إيران وروسيا والصين.

وكتب كاظم غريب آبادي على حسابه في شبكة إكس اليوم الثلاثاء: "الوفود الخبرائية تبادلت في هذا الاجتماع، وجهات نظرها ومقترحاتها بشأن المسار المستقبلي والتطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات وقرار مجلس الأمن رقم 2231، واكدت التزامها بمواصلة التنسيق الثلاثي الوثيق".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن إيران ستواصل التشاور مع كافة الأطراف المعنية استناداً إلى التزامها المبدئي بالدبلوماسية.

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