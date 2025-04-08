الرئيس الجزائري يؤكد على متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع ايران

وبحث الجانبان في هذا اللقاء ، تنمية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية المهمة ، وخاصة آخر الاوضاع في فلسطين المحتلة ، واستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة واعتداءاته المتكررة على لبنان وسوريا.

وفي إشارة إلى العلاقات السياسية الممتازة والتعاون الوثيق للبلدين في المنظمات الدولية والمواقف المشتركة ، بما في ذلك دعم القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على نهج الحكومة الايرانية في تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية ، بما في ذلك الجزائر البلد الكبير والمهم.

بدوره أعرب الرئيس الجزائري عن ارتياحه للعلاقات الطيبة والمتنامية بين الجزائر وإيران والحاجة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ، وأكد على أهمية التشاور والتآزر بين الدول الإسلامية والدول النامية في التعامل مع التحديات القائمة ضد سيادة القانون والسلام والأمن الدوليين.

وأعرب عن حزنه وقلقه العميق إزاء الوضع الحرج في فلسطين المحتلة، ودعا إلى التضامن والتعاون بين جميع الدول لوقف قتل الفلسطينيين الأبرياء ومنع انتشار انعدام الأمن في المنطقة وخارجها.

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