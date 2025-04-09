كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً: ايران تخسر امام عمان 3-2

وسجل ماهان بهشتي (40) وإحسان خردبيشة (54)، هدفي إيران، في حين أحرز الوليد الراشدي (53) وأحمد العمراني (74 من ضربة جزاء و89) أهداف عُمان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على طاجيكستان 3-0 على ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من طاجيكستان وعُمان، في حين بقي رصيد إيران عند نقطة واحدة.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث تلتقي إيران مع طاجيكستان، وعُمان مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم السبت فوز طاجيكستان على عُمان 2-1، وتعادل إيران مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-1.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى تحصل على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.

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