٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85798094
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المقررة الأممية ألبانيز تدعو لوقف التعامل مع "إسرائيل"

٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٢ ص
رمز الخبر: 85798094
المقررة الأممية ألبانيز تدعو لوقف التعامل مع "إسرائيل"

طهران / 9 نيسان/ ابريل/ارنا- وصفت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز ما يحدث في غزة، منذ أن خرقت "إسرائيل" وقف إطلاق النار، بأنه إبادة جماعية، ودعت إلى وقف التعامل مع إسرائيل “كدولة طبيعية”، لأنها "دولة فصل عنصري ترتكب الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن موقع ميديا بارت، الذي أجرى مقابلة مع فرانشيسكا ألبانيز يوم الخامس من أبريل/نيسان، بمناسبة مؤتمر فلسطين الذي نظمته منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية، أن "إسرائيل" استأنفت حربها بكثافة متزايدة على قطاع غزة، وهي تواصل القصف ليلا ونهارا مع أوامر التهجير القسري.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء 1449 شهيدا و3647 إصابة منذ 17 مارس/آذار الماضي، ليرتفع عدد الشهداء المرتبطين مباشرة بالحرب إلى 50 ألفا و810 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انتهى ** 2342

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