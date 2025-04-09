المقررة الأممية ألبانيز تدعو لوقف التعامل مع "إسرائيل"

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن موقع ميديا بارت، الذي أجرى مقابلة مع فرانشيسكا ألبانيز يوم الخامس من أبريل/نيسان، بمناسبة مؤتمر فلسطين الذي نظمته منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية، أن "إسرائيل" استأنفت حربها بكثافة متزايدة على قطاع غزة، وهي تواصل القصف ليلا ونهارا مع أوامر التهجير القسري.

وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الثلاثاء 1449 شهيدا و3647 إصابة منذ 17 مارس/آذار الماضي، ليرتفع عدد الشهداء المرتبطين مباشرة بالحرب إلى 50 ألفا و810 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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