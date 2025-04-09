البرغوثي: عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال في غزة يفوق عددهم في حروب العالم كافة

وأضاف البرغوثي في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب: إن الاحتلال الاسرائیلي يواصل مجزرته الوحشية ضد الصحفيين الفلسطينيين وهدفه التغطية والتعمية على كل الجرائم الوحشية التي يرتكبها، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية والتجويع والتطهير العرقي.

وتابع البرغوثي: ليس صدفة أن الاحتلال الاسرائیلي لم يسمح لصحفي أجنبي واحد بالدخول إلى قطاع غزة وبعد ذلك بدأ يبطش بالصحفيين الفلسطينيين في غزة ويقصفهم.

وبين: إن هدف الاحتلال الاسرائیلي من عمليات الاغتيال بحقهم هو إثارة الرعب والخوف بينهم، لكنه سيفشل في ذلك.

وتابع البرغوثي: حتى الآن، قدمت الصحافة الفلسطينية 211 شهيدًا وشهيدة برصاص الاحتلال المجرم ولكن ذلك لم يكسر إرادتهم وعزيمتهم ولم يمنعهم من مواصلة نقل الصورة وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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