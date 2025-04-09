القوات اليمنية تسقط طائرة أمريكية "MQ_9" في أجواء الجوف

وأعلنت القوات اليمنية المسلحة، في بيان عسكري، أنها تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9، أثناء قيامِها بمهامَ عدائية في أجواء محافظة الجوف، وذلك بصاروخ مناسب محلي الصنع.

وأضافت أن ذلك جاء ردا على العدوان الأمريكي المتواصل ومجازره المروعة بحق اليمن، حيث شن خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على مناطق متفرقة، أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين.

وأشارت إلى أن هذه الطائرة تعتبر الثالثة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 10 أيام، والـ18 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.

وأكدت على استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأنها مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على اليمن.

وشددت أنها على استعداد كامل للتعامل المسؤول مع أي محاولة للنيل من سيادة اليمن وأمنه واستقراره، وأن عملياتها لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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