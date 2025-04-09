الأونروا: تسلمنا إخطارات بإغلاق 6 مدارس بـ"مخيم شعفاط" خلال 30 يوما

وأوضحت الوكالة، في تصريحات صحفية امس الثلاثاء: إن هذا الإجراء يهدد مئات الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في القدس الشرقية ويحرمهم من الحصول على التعليم.

وأدانت "الأونروا" هذه الخطوة بشدة وقالت: الإجراء مرفوض تماما وينتهك القانون الدولي وحصانة منشآت الأمم المتحدة وأضافت الوكالة أن العواقب ستكون وخيمة إذا أُجبرنا على إغلاق مدارسنا في القدس الشرقية.

وأبلغت شرطة الاحتلال الإسرائيلي جميع مديري مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بمخيم "شعفاط" في القدس، بأوامر إغلاق خلال 30 يوما.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال أمر إدارة مدارس "الأونروا" بمخيم "شعفاط" بنقل الطلاب لمدارس تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس.

وكانت "الأونروا" قد قالت قبل أسبوع، إن مقرها في شرقي القدس المحتلة تعرض مجددا لإضرام متعمد للنيران، في ظل التحريض الإسرائيلي المنهجي والمستمر عليها منذ شهور.

وأوضحت أن هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر عليها منذ أشهر، وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.

وذكرت الوكالة أن موظفي الأمم المتحدة أجبروا في يناير/كانون الثاني 2025 على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات.

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