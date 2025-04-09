أي تهديد للصناعة النووية الايرانية سيقابل برد مدمر وحاسم

وتزامنا مع اليوم الوطني للتقنية النووية، الذي يصادف اليوم ، اصدرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ، بيانا اعربت فيه عن تقديرها لعلماء الصناعة النووية السلمية في ايران، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه المعرفة المحلية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية بصفة ان ايران عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وذكر البيان، انه وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق لكل دولة طرف في تلك المعاهدة، موضحا بأن اليوم تتمتع الصناعة النووية الايرانية بتطبيقات سلمية واسعة النطاق.

واشار هذا البيان إلى القطاعات التي تستخدم فيها الصناعة النووية لأغراض سلمية، ففي المجال الطبي، يتم استخدامه في حالات مثل توفير مواد صيدلانية مشعة محددة ذات أنصاف عمر مختلفة، التصوير الشعاعي، علم الأحياء الإشعاعي، اشعة جاما الكهرومغناطيسية،تشخيص المراكز المعدية في الجسم، تشخيص سرطانات القولون والبنكرياس والأمعاء الدقيقة، وما إلى ذلك.

واضاف بان الصناعة النووية السلمية تستخدم ايضا في القطاع الزراعي لتحسين الخصائص الوراثية للنباتات مثل القمح والأرز والقطن والشعير وفول الصويا وغيرها، ولتقليل الخسائر بعد الحصاد للمنتجات الزراعية التي تسببها الحشرات.

وتابع البيان في هذا السياق، انه وفي قطاعي الطب البيطري وتربية الحيوانات، تُستخدم الصناعة النووية في حالات مثل تشخيص الأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية والفطرية في الماشية والدواجن ومكافحتها والوقاية منها وعلاجها، واستخدام النظائر المشعة والإشعاع لتحسين تربية الماشية والدواجن.

كما اوضحت اللجنة في بيانها ، بأنه وفي إدارة الموارد المائية، يمكن استخدام الصناعة النووية لتحلية مياه البحر، وتحديد طبقات المياه الجوفية، وتوجيه المياه السطحية والجوفية، والسيطرة على تلوث المياه، مؤكدة على ان التكنولوجيا النووية السلمية تُستخدم ايضا في مختلف الصناعات، مثل التحكم في العمليات الصناعية، ودراسة المعادن، واكتشاف التسربات في أنابيب النفط.

وافادت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية ، بأن توليد الكهرباء هي من التطبيقات المهمة الأخرى للصناعة النووية، بحيث تمتلك اليابان أكثر من 55 مفاعلا نوويا، وفرنسا لديها أكثر من 59 مفاعلا نوويا، والولايات المتحدة لديها أكثر من 140 مفاعلا نوويا، في مجال توليد الكهرباء.مضيفة انه و على سبيل المثال، توفر فرنسا 80% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال المفاعلات النووية.

ورأت اللجنة في بيانها، انه وفي المقابل فان الصناعة النووية هي "الصناعة الأم" ، موضحة ان التقدم في هذه الصناعة يؤدي إلى تقدم واسع في العشرات من الصناعات الأخرى، ومنها:الصناعة النووية مع الفيزياء النووية، الكيمياء الإشعاعية،الطب النووي، المعجلات، استكشاف اليورانيوم تخصيبه وتحويله، بناء المفاعلات والتي تتطلب التكنولوجيا لاستخدام درجات الحرارة العالية والضغوط في الخزانات والأنابيب ،الأنظمة المختلفة بما في ذلك الضغط العالي، الإلكترونيات،علوم المواد، فهم آليات التفاعلات الكيميائية والفيزيائية المختلفة، الحسابات الرياضية المتقدمة، وفهم التوازنات الديناميكية الحرارية والهيدروليكية والسائلة.

كما واكدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ، على انه وانطلاقا من الوظيفة المهمة جدا التي تلعبها الصناعة النووية في تحسين حياة الإنسان وتقدم مختلف العلوم والصناعات نتيجة لتقدم الصناعة النووية، فإن من حق الشعب الإيراني الواضح الذي لا يقبل الجدل أن يتمتع بكل هذه الإنجازات.

واضافت اللجنة في بيانها، انه وبموجب النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الوكالة ملزمة بمساعدة الدول المسلحة نوويا في التمتع بالإنجازات السلمية التي تحققها الصناعة النووية. ولكن للأسف الشديد فإن هذه الوكالة، من خلال تحولها إلى أداة في أيدي الدول المتغطرسة، لم تساعد الشعب الايراني فحسب، بل عملت على مدى عقود من الزمن على خلق العقبات أمام الشعب الايراني للاستفادة من المنافع السلمية للصناعة النووية.

هذا واعتبرت اللجنة ، انه وبدلا من التحدث مع الشعب الايراني الفخور والمستقل بالقوة والتهديد، يجب على الدول المتغطرسة في العالم أن تفي بوعودها وتبني مفاعلات الطاقة النووية في إيران مقابل ديونها البالغة مليار دولار للشعب الايراني، حتى يتم سداد ديونها ويتم إزالة ذريعتها لتوجيه اتهامات باطلة تماما ضد الشعب الايراني بأن الأنشطة النووية لبلاده غير سلمية.

وفي السياق عينه، ذكرت اللجنة انه يتوجب على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الامتناع عن الإدلاء بتصريحات مسيّسة ومتحيزة فيما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية للشعب الايراني والقيام بواجباته الجوهرية والفنية وفقا للقانون الدولي.

وفي بيانها ، حذرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ،أعداء الشعب الايراني من أن أي تدخل أو تهديد للصناعة النووية الايرانية السلمية، سيقابل برد حاسم ومدمر من الشعب الايراني.

وفي ختام بيانها، اشادت هذه اللجنة بخبراء الصناعة النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،وطلبت منهم عدم إهمال أي عمل في سبيل تطوير الصناعة النووية وضمان استفادة الشعب الايراني العظيم من منافع هذه الصناعة وأن يثقوا بأن نواب الشعب في مجلس الشورى الإسلامي سيدعمونهم دائما.

انتهى**ر.م

کمیسیون امنیت ملی مجلس:

واکنش ایران به ایجاد خطر در صنعت هسته‌ای، ویرانگر خواهد بود

تهران - ایرنا - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی فن‌آوری هسته‌ای تاکید کرد: بر اساس NPT، برخورداری از صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز، در حوزه های مختلف حق ایران است و هرگونه دست اندازی و ایجاد خطر برای این صنعت، با واکنش جدی و ویرانگر ملت ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴) همزمان با روز فن‌آوری هسته‌ای طی بیانیه‌ای ضمن قدردانی از دانشمندان صنعت صلح آمیز هسته‌ای کشورمان بر لزوم استفاده از این دانش بومی در عرصه‌های مختلف علمی و تلنولوژیکی به عنوان عضوی از NPT تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: مطابق ماده چهارم NPT، برخورداری از صنعت هسته‌ای صلح آمیز، حق هر کشور عضو آن معاهده است و امروزه صنعت هسته‌ای کاربردهای صلح آمیز گسترده‌ای دارد.

این بیانیه به بخش‌هایی که صنعت هسته‌ای کاربرد صلح آمیز دارد اشاره و یادآور شد: در صنعت پزشکی در مواردی از جمله تامین رادیوداروهای خاص با نیمه عمر مختلف، رادیوگرافی، رادیوبیولوژی، گاما اسکن، تشخیص مراکز عفونی بدن، تشخیص سرطان های کولون، پانکراس، روده کوچک و ... بکار می‌رود. همچنین در صنعت کشاورزی برای در بهبود خصوصیت ژنتیکی گیاهان مانند گندم، برنج، پنبه، جو، سویا و ...، کاهش خسارات بعد از برداشت محصولات کشاورزی ناشی از حشرات این صنعت کاربرد دارد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس در این بیانیه اضافه کرد: در بخش دامپزشکی و دامپروری در مواردی از جمله در تشخیص، کنترل، پیشگیری، درمان بیماری های باکتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی دام و طیور، استفاده از رادیوایزوتوپ ها و پرتودهی جهت بهبود اصلاح نژاد دام و طیور صنعت هسته ای کاربردی است. در مدیریت منابع آب نیز برای شیرین کردن آب شور دریا، شناسایی حوزه های آب خیز زیرزمینی، هدایت آب‌های سطحی و زیرزمینی و کنترل آلودگی آب ها می توان از صنعت هسته ای استفاده کرد.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: فناوری صلح آمیز هسته‌ای، در صنایع مختلف از قبیل کنترل فرایندهای صنعتی، مطالعه فلزات، نشت یابی در خط لوله انتقال نفت کاربرد دارد. همچنین کاربرد مهم دیگر صنعت هسته‌ای تولید برق است، بطوری که کشور ژاپن بیش از ۵۵ راکتور هسته‌ای، کشور فرانسه بیش از ۵۹ راکتور هسته‌ای و آمریکا بیش از ۱۴۰ راکتور هسته‌ای، داشته و از آن جهت تولید برق استفاده می‌کنند، برای نمونه، کشور فرانسه، ۸۰ درصد برق خود را از طریق راکتور هسته‌ای تامین می‌کند.

در بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس، تاکید شده است: از سوی دیگر، صنعت هسته‌ای یک صنعت مادر بوده و پیشرفت در این صنعت موجب پیشرفت گسترده در ده‌ها صنعت دیگر می‌شود، برای نمونه، صنعت هسته‌ای با فیزیک هسته‌ای، رادیوشیمی، پزشکی هسته‌ای، شتاب دهنده‌ها، اکتشاف، تغلیظ و تبدیل اورانیوم، ساخت رآکتور که نیازمند برخورداری از تکنولوژی استفاده از دماها و فشارهای بالا در مخازن و لوله‌ها، سیستم‌های مختلف از جمله فشار قوی، الکترونیک، علم مواد، شناخت مکانیسم انواع واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی، محاسبات ریاضی پیشرفته، فهم تعادلات ترمودینامیکی، هیدرولیکی، سیالات تاثیر فراوانی دارد.

در بخش دیگر این بیانیه تاکید شد: براساس کارکرد بسیار مهم صنعت هسته‌ای در بهبود زندگی بشر و پیشرفت علوم و صنایع مختلف براثر پیشرفت صنعت هسته‌ای، حق بدیهی و مسلم ملت ایران است که از تمام آن دستاوردها برخوردار شود.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بیانیه اضافه کرد: مطابق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، این آژانس موظف است کشورهای هسته‌ای را در برخورداری از دستاوردهای صلح آمیز صنعت هسته‌ای یاری رساند، لکن متاسفانه این آژانس با آلت دست شدن برای کشورهای استکباری نه تنها کمکی به ملت ایران نکرده است، بلکه در طول ده‌ها سال صرفا ایجاد مانع برای استفاده ملت ایران از فوائد صلح آمیز صنعت هسته‌ای نموده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: کشورهای استکباری دنیا به جای اینکه با زبان زور و تهدید با ملت سرافراز و مستقل ایران اسلامی صحبت کنند، به وعده‌های خود عمل کرده و در ازای بدهی میلیاردهادلاری خود به ملت ایران، راکتورهای تولید برق هسته‌ای در ایران بسازند تا هم بدهی آنها پرداخت شود و هم بهانه آنها جهت ایراد اتهامات سراسر کذب به ملت ایران نسبت به غیرصلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته ای، رفع گردد.

کمیسیون امنیت ملی مجلس در این بیانیه تصریح کرد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موظف است از اظهارات سیاسی و جانبدارانه نسبت به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ملت ایران دست برداشته و به وظیفه ذاتی و فنی خود مطابق قوانین بین المللی بپردازد.

اعضای کمیسیون امنیت ملی در این بیانیه یادآور شدند: به دشمنان ملت ایران هشدار می‌دهیم هرگونه دست اندازی و ایجاد خطر برای صنعت هسته‌ای صلح آمیز ملت ایران، با واکنش جدی و قاطع و ویرانگر ملت ایران مواجه خواهد شد.

در پایان این بیانیه آمده است: ضمن تشکر از متخصصین صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، از آنها می‌خواهیم از هیچ اقدامی در توسعه صنعت هسته‌ای و برخورداری ملت بزرگ ایران از فوائد آن، فروگذار نکرده و اطمینان داشته باشند که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همواره پشتیبان آنها خواهند بود.