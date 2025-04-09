وزارة الصحة الفلسطينية: 60 ألف طفل تهددهم مضاعفات سوء التغذية

وحذرت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، من أن استمرار إغلاق المعابر أمام دخول الإمدادات الغذائية والدوائية سيؤدي إلى تفاقم الأعداد المرصودة بإصابتها بسوء التغذية.

ومؤخرا، أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا قويا بشأن الوضع المتدهور الذي تعيشه النساء والأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى نقص الغذاء والمساعدات الطبية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة دعوا زعماء العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى بيان كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، والذي يتضمن أسماء المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والمدير التنفيذي لليونيسف، ومفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي.

وجاء في البيان أن الأمم المتحدة لم تقدم أي مساعدات تجارية أو إنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهر، وأن أكثر من مليوني شخص تحت الحصار ويواجهون خطر القصف المتجدد والمجاعة، في حين لا تزال الأغذية والأدوية ومساعدات الإسكان الجاهز والصلب، فضلاً عن المعدات الحيوية، محاصرة عند المعبر ولا يسمح لها بدخول غزة.

وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من ألف طفل خلال الأسبوع الأول من انهيار وقف إطلاق النار، وهو أعلى عدد من الشهداء بين الأطفال خلال العام الماضي.

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